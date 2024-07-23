بشرى للأهلي .. تطور ملفت في موقف أوسيمين من اللعب في الدوري السعودي

المهاجم النيجيري هو الصفقة الحلم لجمهور الراقي

شن جمهور الأهلي العديد من الحملات للمطالبة بتعاقد ناديهم مع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، وقد وصفوا تلك الصفقة بأنها الحلم والتي ستُغير من حظوظ فريقهم في المنافسة على ألقاب الموسم القادم.

الأهلي تعاقد الصيف الماضي مع روبرتو فيرمينو لكنه لم يُوفق ولم يُظهر النجاح المطلوب، وقد طلب المدرب ماتياس يايسله رحيله هذا الصيف إلا أن النادي مازال يُواجه مشاكل في تسويقه أو فسخ عقده.

الفريق السعودي ارتبط بالهداف النيجيري منذ نهاية الموسم الماضي، ولكن اللاعب كان يرفض تمامًا الانتقال إلى السعودية ويُفضل البقاء في أوروبا، خاصة في ظل تلقيه عروضًا مغرية من تشيلسي وباريس سان جيرمان، والأخير تحديدًا كان الأكثر جدية وقد قدم عروضًا كثيرة لمحاولة ضمه لكن جميعها لم تقابل بالإيجاب عند نابولي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفريق الإيطالي كان واضحًا وصريحًا منذ البداية .. لن يتخلى عن أوسيمين سوى مقابل الشرط الجزائي في عقده والبالغ 130 مليون يورو، وقد أوضح فابريتسيو رومانو اليوم الثلاثاء أن النادي الفرنسي رافض تمامًا لهذا الشرط ويود ضم اللاعب بقيمة أقل أو بإدراج لاعبين ضمن الصفقة، وهو الأمر المرفوض من النادي الإيطالي.

رومانو أوضح أن هذا الوضع جعل أوسيمين يُفكر جديًا بالانتقال إلى الدوري السعودي وقبول العرض المقدم من هناك، خاصة في ظل رغبته الهائلة بالرحيل عن جنوب إيطاليا، وكذلك رغبة المدرب أنتونيو كونتي بالتخلص منه والتعاقد مع روميلو لوكاكو.

هذا التطور الملفت في موقف أوسيمين من اللعب في دوري روشن بمثابة بشرى للأهلي، وهو الأكثر جدية في التعاقد مع اللاعب، لكن لن يكون سليمًا بالتأكيد استبعاد تدخل الهلال والنصر في الصفقة.