أخيرًا .. وصول القرار النهائي في قضية "الحرمان من التعاقدات" إلى الأهلي

قضية أثارت الجدل لأشهر طويلة للغاية..

أخيرًا وبعد طول انتظار.. تعرف النادي الأهلي السعودي، على "مصيره" في قضية تسجيل لاعبين جدد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من عدمه.

"فيفا" أصدر في وقتٍ سابق، قرارًا نهائيًا بمنع الأهلي من التعاقدات، بسبب مستحقات النجم الجامايكي لويس جرابان، قبل أن يحصل العملاق السعودي على حكم مؤقت من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بإمكانية تسجيل الصفقات الجديدة، في الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية.

وفي هذا السياق وتحت عنوان "خاص".. أعلن القانوني الرياضي أحمد الشيخي، وصول "قرار نهائي" إلى النادي الأهلي، بإمكانية تسجيل صفقاته الجديدة، في الميركاتو الصيفي الحالي، أيضًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشيخي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين: "رسميًا.. النادي الأهلي يستطيع قيد اللاعبين الجدد، في هذه الصيفية؛ ولن يعيقه عن ذلك قرار (فيفا) الصادر سابقًا، بمنعه لفترتيّ تسجيل".

وكشف القانوني الرياضي عن اتفاق بين النادي الأهلي والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن هذه القضية التي أثارت الجدل لأشهر طويلة، واعدًا بالتحدث عن التفاصيل خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن الأهلي لم يتعاقد مع أي صفقة في الصيف الحالي - حتى الآن -، في الوقت الذي تخلى فيه عن الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين إلى فنربخشة التركي؛ لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.