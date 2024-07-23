"الأفضل في العالم!" .. نجم ريال مدريد يحسم اختياره بين التجديد أو الانتقال إلى السعودية

حسم مستقبل أحد أهداف السعودية..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات حاسمة في مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ في ظل اهتمام كبير من السعودية، بالتعاقد معه بشكل رسمي.

السعودية تعمل على جلب أبرز نجوم العالم إلى ملاعبها؛ ضمن الثورة الكبرى التي يشهدها القطاع الرياضي في البلاد، والتي بدأت في يناير 2023، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وفي هذا السياق.. اعترفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء، بتلقي النجم الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير أيسر نادي ريال مدريد، عرضًا مغريًا من السعودية، في صيف العام الحالي.

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الصحيفة كشفت عن أن ميندي رفض العرض السعودي "الضخم"، واقترب من تجديد عقده مع العملاق الإسباني؛ خاصة أنه يحظى بحب واحترام كبير، داخل غرفة الملابس.

وأكدت الصحيفة على أن إدارة نادي ريال مدريد، تحركت في الساعات الماضية بالفعل؛ من أجل تجديد عقد الظهير الفرنسي، والذي ينتهي في 30 يونيو من عام 2025، وضمان استمراره مع الفريق لسنواتٍ عديدة أخرى، بطلب من المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي وصف فيرلاند ميندي بـ"الظهير الدفاعي الأفضل في العالم"، وهو ما ظهر في مواجهته للنجوم أصحاب المهارات الكبيرة على الجناح، أمثال الجوهرة الإسبانية لامين يامال، نجم الغريم الكتالوني برشلونة.