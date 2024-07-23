رسالة قوية لمدرب الأهلي .. روبرتو فيرمينو "يحرج" ماتياس يايسله في معسكر النمسا

الأهلي يستعد لموسم رياضي شاق في 2024-25..

واصل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم النادي الأهلي السعودي، "إحراج" الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ على هامش المعسكر الإعدادي في النمسا.

الأهلي يعسكر في النمسا حاليًا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ والذي يشهد مشاركة الفريق في 4 بطولات رسمية؛ هي: "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، السوبر السعودي والنخبة الآسيوية".

وسجل فيرمينو "هدفين"، في المباراة الودية التي انتصر فيها الفريق الأهلاوي على بلاو فايس النمساوي (3-1)، مساء اليوم الثلاثاء، على هامش معسكره الإعدادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تألق النجم البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، لم يقتصر على مباراة بلاو فايس فقط؛ حيث بدأ منذ "الودية الأولى" في معسكر النمسا، والذي سجل فيها هدف الفوز الوحيد على أوبيشت المجري.

تسجيل روبرتو فيرمينو، 3 أهداف في مباراتين وديتين؛ ربما تكون أقوى رسالة إلى يايسله، الذي - حسب كافة التقارير المحلية والعالمية - طلب التخلي عن اللاعب، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويتبقى الآن معرفة هل يعيد المدير الفني الألماني "حساباته"، بعد تألق فيرمينو في معسكر النمسا؛ أم يواصل الإصرار على الاستغناء عنه، والتعاقد مع اسم عالمي بديل؟!

وبالفعل.. يعمل مسؤولو النادي الأهلي، على التعاقد مع بعض الأسماء الهجومية البديلة؛ على رأسهم البرازيلي ريتشارليسون والكوري الجنوبي سون هيونج مين، ثنائي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بالإضافة إلى النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي.

جدير بالذكر أن فيرمنيو انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي؛ مسجلًا 9 أهداف وصانعًا 7 آخرين، خلال 34 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.