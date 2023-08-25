أخبار الأهلي اليوم | خسارة صفقة محلية جديدة .. ورسالة رياض بودبوز

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق الـ25 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ25 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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ضربة جديدة للأهلي .. النصر يوافق على بيع نجمه إلى الاتحاد بـ"عرض أقل ماليًا"

اقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من الانتقال إلى "عملاق جدة" الاتحاد، بشكل رسمي، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

"أريد البقاء في الأهلي ولكن!" .. رياض بودبوز يخرج عن صمته أخيرًا ويتحدث عن رحيله

وقف الجزائري رياض بودبوز؛ محترف الأهلي السعودي، صامتًا لأسابيع أمام الحديث في الإعلام عن رغبة إدارة ناديه الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكنه خرج عن صمته أخيرًا (طالع التفاصيل).

بعد إصابته المرعبة .. الكشف عن "الحالة الصحية" لنجم الأهلي!

عاشت جماهير النادي الأهلي السعودي، في حالة رعب شديدة، مساء أمس الخميس؛ بعد إصابة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة الأخدود (طالع التفاصيل).

على طريقة هوليود .. ظهور رجل "المهمات المستحيلة" في الأهلي بسيناريو القاضية ضد ريال مدريد!

ليس الأمر مقتصرًا على أفلام هوليود فقط؛ بل أن الأكشن أصبح ملازمًا لعالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بالأهداف القاتلة، التي تأتي في الدقائق والثواني الأخيرة من عمر المباريات (طالع التفاصيل).

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بين محلي وليس عالمي ويضيء وسط السواد .. ردود أفعال متباينة على أداء رياض محرز مع الأهلي أمام الأخدود

"القليل من ليونيل ميسي يكفي".. جملة دائمًا ما كانت ترتبط بالأسطورة الأرجنتينية؛ وذلك بسبب مساهماته في انتصارات أنديته، حتى ولو لعب بشكل سيء، على المستوى الشخصي (طالع التفاصيل).

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الطائي في الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 والقنوات الناقلة (طالع التفاصيل).

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