على طريقة هوليود .. ظهور رجل "المهمات المستحيلة" في الأهلي بسيناريو القاضية ضد ريال مدريد!

تميمة حظ الأهلي الجديدة

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ليس الأمر مقتصرًا على أفلام هوليود فقط؛ بل أن الأكشن أصبح ملازمًا لعالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بالأهداف القاتلة، التي تأتي في الدقائق والثواني الأخيرة من عمر المباريات.

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رجل "المهمات المستحيلة" في أفلام هوليود؛ هو الممثل العالمي توم كروز، أما في الساحرة المستديرة، فظهر المقاتل الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان النادي الأهلي السعودي الحالي، وبرشلونة الإسباني سابقًا.

كيسييه سجل هدفًا رأسيًا رائعًا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من عمر مباراة الأهلي والرياض، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليقود فريقه لحصد 3 نقاط هامة.

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هذه النقاط قد تكون مصيرية في نهاية الموسم الرياضي الحالي، وتساعد الفريق الصاعد حديثًا من دوري يلو للدرجة الأولى؛ من أجل التتويج باللقب الغائب منذ سنوات عديدة، أو حتى التأهل إلى أبطال آسيا، على أقل تقدير.

فرانك كيسييه وسيناريو "القاضية" أمام ريال مدريد

قدّم النجم الإيفواري، مستوى مبهر دفاعيًا وهجوميًا، أمام نادي الأخدود؛ حيث قطع العديد من الكرات وأفسد الهجمات على الفريق المنافس، كما ظهر كثيرًا داخل منطقة جزاء الخصم.

ما قدمه فرانك كيسييه في مباراة ليلة الخميس، مع الفريق الأهلاوي، يعيد إلى الأذهان الـ13 دقيقة الأفضل في مسيرته مع برشلونة، خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

وقتها.. دخل كيسييه بديلًا عن سيرجي روبيرتو، في الدقيقة 77 من عمر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، في الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني.

ساعد النجم الإيفواري، بعد نزوله إلى أرضية الملعب، في إفساد هجمات الريال، كما ظهر كثيرًا داخل منطقة جزاء المنافس؛ حيث استغل إحدى اللعبات، وسجل هدف الفوز (2-1) في الثواني الأخيرة.

فوز برشلونة على الريال، بهدف كيسييه القاتل؛ ساهم بنهاية الموسم، في صعود الفريق الكاتالوني، على منصة التتويج؛ كبطل لمسابقة الدوري الإسباني.

ويتمنى عشاق النادي الأهلي، في أن يكون كيسييه، تميمة حظهم الجديدة، والتي تعيد الفريق إلى منصات التتويج، مثلما فعل مع برشلونة؛ على الرغم من أننا لازلنا في الجولة الثالثة فقط.

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