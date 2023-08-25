بعد إصابته المرعبة .. الكشف عن "الحالة الصحية" لنجم الأهلي!

الجماهير شعرت بالرعب بسبب إصابته

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عاشت جماهير النادي الأهلي السعودي، في حالة رعب شديدة، مساء أمس الخميس؛ بعد إصابة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة الأخدود.

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الأهلي فاز على الأخدود (1-0)، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليحصد العلامة الكاملة "9 نقاط".

المباراة شهدت تعرض النجم الشاب زياد الجهني، متوسط ميدان الراقي؛ لإصابة قوية على مستوى الرأس؛ حيث تدخل الجهاز الطبي سريعًا، وقاموا بالاطمئنان عليه، والتأكد من عدم ابتلاع لسانه أو وجود أي مضاعفات خطيرة، قبل نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

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وفي هذا السياق.. طمأن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، جماهير النادي الأهلي، بشأن الحالة الصحية للجهني؛ بعد إصابته الخطيرة في الرأس.

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "حالة اللاعب مستقرة الآن.. حيث قام بعدد من الفحوصات، يوم الأمس، وتستمر الاشعة اليوم".

وطالب الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الأهلاوي، الجماهير بالدعاء إلى زياد الجهني، إلى أن تتأكد سلامته بشكل كامل.

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