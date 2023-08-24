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موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Al Ahli - Roberto FirminoAl Ahli Twitter
الأهلي vs الطائيدوري روشن السعوديالأهليالطائي

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الطائي في الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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مباراة هامة لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2023-2024 ستجمع كلًا من الأهلي والطائي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

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الأهلي يطمح لمواصلة السير قدمًا نحو المنافسة بأقوى شكل ممكن، بينما يريد الطائي تجنب الأضرار من تلك المباراة المحسومة نظريًا للأهلي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي ضد الطائي في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

المباراة التالية

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الأهلي الطائي في الدوري السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والطائي في الجولة الرابعة لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي 2023-2024؟تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-2024 عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC ستجد مباراة الأهلي والأخدود على شاشتها.ويمكن متابعة المباراة أيضًا عبر تطبيق شاهد...

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الأهلي - الطائيالثلاثاء 29 أغسطس 2023
21:00 مصر والسعودية		SSC HD
شاهد		الأمير عبدالله الفيصل

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 84984كريم بنزيما
  • 8805خاليدو كوليبالي
  • 15463روبرتو فيرمينو
  • 6968نجولو كانتي
  • 16624مارسيلو بروزوفيتش
  • 34342صفقة أخرى
167186 الأصوات

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