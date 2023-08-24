موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الطائي في الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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مباراة هامة لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2023-2024 ستجمع كلًا من الأهلي والطائي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

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الأهلي يطمح لمواصلة السير قدمًا نحو المنافسة بأقوى شكل ممكن، بينما يريد الطائي تجنب الأضرار من تلك المباراة المحسومة نظريًا للأهلي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي ضد الطائي في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الأهلي الطائي في الدوري السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والطائي في الجولة الرابعة لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-2024 عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC ستجد مباراة الأهلي والأخدود على شاشتها.

ويمكن متابعة المباراة أيضًا عبر تطبيق شاهد ...

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الطائي الثلاثاء 29 أغسطس 2023

21:00 مصر والسعودية SSC HD

شاهد الأمير عبدالله الفيصل

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