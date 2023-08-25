ضربة جديدة للأهلي .. النصر يوافق على بيع نجمه إلى الاتحاد بـ"عرض أقل ماليًا"

صفقة محلية كبرى في الملاعب السعودية

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اقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من الانتقال إلى "عملاق جدة" الاتحاد، بشكل رسمي، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.

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جماهير الاتحاد كانت قد أعربت عن غضبها من ميركاتو الفريق الأول، في الصيف الحالي؛ على الرغم من ضم 4 صفقات عالمية؛ هم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي جواو فيليبي جوتا، بالإضافة إلى الثنائي السعودي سلطان الفرحان وصالح العمري.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، موافقة الإدارة النصراوية، على بيع عبد الإله العمري، قلب دفاع الفريق، إلى العميد الاتحادي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن النصر، الذي طلب في البداية مبلغ 20 مليون ريال سعودي، وافق الآن على 10 ملايين فقط، مقابل انتقال العمري للاتحاد؛ خوفًا من رحيل اللاعب مجانًا، خاصة أنه سيدخل "الفترة الحرة" في يناير القادم.

وكشفت عن أن النادي الأهلي السعودي، قدّم عرضًا ماليًا إلى النصر، أعلى من الاتحاد، للتعاقد مع المدافع الدولي؛ وصل إلى 14 مليون ريال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عبد الإله العمري، أبلغ الإدارة النصراوية، بأنه لن ينتقل إلا للاتحاد؛ وهو الأمر الذي جعل الأهلي، ينسحب من الصفقة بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن العمري البالغ من العمر 26 سنة، سيحصل على راتب سنوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يُقدر بـ9 ملاين ريال سعودي.

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