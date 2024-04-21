أخبار الأهلي اليوم | حقيقة الانشقاق الاتحادي حول دعم الراقي في أزمته و"هل يعاد بيع تذاكر كلاسيكو الهلال؟"

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ21 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ21 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بعد اعتداء يوسف بلايلي على حكمة جزائرية .. نجم الأهلي الأسبق: أشعر بندم شديد!

"الاعتذار من شيم الكبار" هكذا أدرك الجزائري يوسف بلايلي؛ نجم الأهلي السعودي الأسبق ولاعب المولودية الحالي، بعد موقفه اللا أخلاقي تجاه غادة ميهات؛ الحكمة الجزائرية، فخرج معتذرًا لها. (طالع التفاصيل)

تسبب في ثورة الجماهير ضده ثم تراجع .. حقيقة رفض أنمار الحائلي بيان الاتحاد الداعم لموقف الأهلي ضد الهلال

جدل كبير يدور حول انشقاق الصف داخل نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة الماضية فجره الصحفي الاتحادي الشهير هتان النجار، تسبب في ثورة غضب ضد أنمار الحائلي؛ رئيس المؤسسة غير الربحية بالنادي الجداوي. (طالع التفاصيل)

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موقف تذاكر الكلاسيكو

يتساءل الجميع حاليًا عن موقف تذاكر كلاسيكو الأهلي والهلال، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بعدما تأجل للسادس من مايو المقبل، رغم بيع تذاكره خلال الأيام الماضية.

الصحفي الأهلاوي الشهير وليد سعيد أوضح أنه لن يتم طرح التذاكر من جديد للبيع، إنما فقط تغير موعد المباراة على تطبيق بيعها، مع استمرار الحجوزات القديمة كما اشترى كل مشجع تذكرته.

بعد هجوم ياسر المسيليم عليه .. ماجد التويجري يتخذ قرارًا مفاجئًا!

بعد أسبوع تقريبًا من نشر واقعته المحرجة مع ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي السابق، قرر الإعلامي الرياضي ماجد التويجري اتخاذ خطوة مفاجأة بشأن مسيرته. (طالع التفاصيل)

"رئاسة نجلي للأهلي انتحار وفضلت الهلال على النصر بكلمة" .. رسائل نارية من مسؤول سابق!

أكد عبد الرزاق معاذ، نائب رئيس الأهلي السابق، أنه حذر نجله وليد معاذ، من رئاسة النادي خلال فترة هبوط فريق الكرة في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، في الموسم الماضي، واصفًا الأمر بـ"الانتحار". (طالع التفاصيل)

"كشف خطته الكاملة مع الأهلي وقدم وعدًا!" .. رياض محرز يشعل حماس الجماهير

"رياض محرز نادم على الانتقال إلى الأهلي!".. هذه الجملة تم ترديدها كثيرًا، خلال فترات متفاوتة من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، خاصة مع تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

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