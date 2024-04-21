بعد هجوم ياسر المسيليم عليه .. ماجد التويجري يتخذ قرارًا مفاجئًا!

الإعلامي الرياضي فاجأ جماهيره بعد أسبوع واحد من واقعة هجوم حارس الأهلي المعتزل عليه!

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بعد أسبوع تقريبًا من نشر واقعته المحرجة مع ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي السابق، قرر الإعلامي الرياضي ماجد التويجري اتخاذ خطوة مفاجأة بشأن مسيرته.

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في 13 من أبريل الجاري، نشرت صحيفة "الرياضية" حوارًا مصورًا للتويجري مع المسيليم ضمن برنامج "ركلة ترجيح"، قام خلاله الأخير بإنهاء الحوار غاضبًا من أسئلة مستضيفه عن فترة هبوط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى.

وقتها هاجمه الحارس المعتزل بنهاية الموسم الماضي مرددًا: "أنت يا ماجد تريد أن تتصدر المشهد على حسابي!، أنا جئت تقديرًا لك، لكن لن أكمل"، مع استمراره في ترديد بعض الكلمات المهاجمة له والتي حرصت الصحيفة على التشويش عليها.

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وليلة أمس السبت، فاجأ التويجري جماهيره بقرار الابتعاد عن العمل الإعلامي لفترة، دون توضيح ما إذا كان اعتزالًا نهائيًا أم أنه سيعود من جديد..

التويجري كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "جمهوري العزيز، بعد رحلة طويلة في عالم الإعلام الرياضي، قررت أخذ استراحة محارب. القلب ثقيل لكن العقل يقول لازم نوقف. شكرًا لكل الذكريات واللحظات اللي عشناها مع بعض".

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