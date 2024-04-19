"كشف خطته الكاملة مع الأهلي وقدم وعدًا!" .. رياض محرز يشعل حماس الجماهير

رياض محرز يشعل حماس الجماهير الأهلاوية..

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"رياض محرز نادم على الانتقال إلى الأهلي!".. هذه الجملة تم ترديدها كثيرًا، خلال فترات متفاوتة من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، خاصة مع تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

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محرز البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ وفي عقد لمدة 3 سنواتٍ كاملة.

لكن.. يبدو أن الساحر الجزائري "غير نادم أبدًا" على الانتقال إلى الأهلي، ويخطط للبقاء مع الفريق الأول لسنواتٍ عديدة؛ وذلك حسب ما يُمكن استخلاصه من تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي.

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ووعد محرز في تصريحاته، جماهير قلعة الراقي، بتقديم مستوى أفضل في الموسم الرياضي القادم، معربًا عن ثقته الكبيرة في تحقيق ذلك.

وأشار رياض محرز إلى أن الهدف الأول للأهلي حاليًا؛ هو التأهل إلى دوري أبطال آسيا، الموسم الرياضي القادم، والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في المسابقة، مع التنافس بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

أما عن خططه الطويلة مع الأهلي.. شدد على أنه يرغب في اعتلاء منصة التتويج ببطولتي الدوري وأبطال آسيا، مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأشاد محرز بجمهور الأهلي الكبير، الذي يمكن مقارنته بمشجعي أعرق الأندية العالمية؛ قائلًا: "أعشق لعب المباريات الكبيرة أمامهم.. يعطونا حافز لتقديم الأفضل دائمًا".

وتمنى رياض محرز، تعلم "نشيد" النادي الأهلي؛ لكي يردده مع الجماهير، قبل بدء مباريات الفريق، مشددًا على أنه معجب كثيرًا به.

وأخيرًا.. أوضح ساحر النادي الأهلي، أن أفضل لحظاته في كرة القدم؛ كانت التتويج ببطولة كأس إفريقيا مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا بقميص مانشستر سيتي.

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