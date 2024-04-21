بعد اعتداء يوسف بلايلي على حكمة جزائرية .. نجم الأهلي الأسبق: أشعر بندم شديد!

محارب الصحراء يتحدث مع موقفه اللا أخلاقي تجاه غادة ميهات..

"الاعتذار من شيم الكبار" هكذا أدرك الجزائري يوسف بلايلي؛ نجم الأهلي السعودي الأسبق ولاعب المولودية الحالي، بعد موقفه اللا أخلاقي تجاه غادة ميهات؛ الحكمة الجزائرية، فخرج معتذرًا لها.

الأسبوع الماضي أثار بلايلي استياء الجميع في الجزائر وخارج حدودها بعدما تعدى على ميهات أثناء إدارتها لمواجهة المولودية أمام وداد تلمسان، في ربع نهائي كأس الجزائر، اعتراضًا على قراراتها التحكيمية.

وكما رفضت الحكمة طرده في اللقاء واكتفت بالإنذار، كذلك فعلت لجنة الانضباط الجزائرية بتغريمه ماليًا (100 ألف دينار جزائري) دون إيقافه.

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لكن راجع محارب الصحراء نفسه سريعًا وخرج للاعتذار من غادة، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أقدم اعتذاري بشدة على ما قمت به أثناء المباراة، لقد سيطر عليّ الضغط والإحباط، فكان رد فعلي غير مناسب تمامًا".

وأضاف: "أشعر بندم شديد على موقفي هذا، في المقابل كنتِ أنتِ تبذلين قصارى جهدك لإدارة اللقاء بعدل وحيادية، أؤكد لكِ أن تصرفي لم يكن موجهًا لشخصك، فأنا أدرك تمامًا أهمية دورك وخدمتك لكرة القدم".

نجم الراقي الأسبق اختتم: "أعتذر لكِ مرة أخرى، وأتمنى أن تقبلي اعتذاري، أعدك بأن أتحكم في انفعالاتي، كي لا يتكرر هذا الموقف مجددًا في المستقبل".

المباراة كانت قد انتهت بفوز المولودية بثلاثية نظيفة، ليصعد لمواجهة النادي الرياضي القسنطيني في نصف النهائي، المقرر له بعد غدٍ الثلاثاء.

يذكر أن بلايلي انضم للمولودية في الصيف الماضي قادمًا من الدوري الفرنسي بعد رحلة احتراف خارجي بدأت في عام 2015، لعب خلالها في فرنسا، تونس، السعودي وقطر، ونجح خلال الأشهر الماضية في إحراز 13 هدفًا وصناعة مثلهم خلال 19 مباراة، شارك بها حتى الآن.

فيما لعب الجزائري للأهلي السعودي بدايةً من صيف 2019 ولمدة عام واحد تقريبًا قبل أن يقرر فسخ عقده، اعتراضًا على تأخر مستحقاته المالية.