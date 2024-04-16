أخبار الأهلي اليوم | انتعاشة قبل مواجهة الهلال وموقف مهين لنجم الراقي السابق

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ16 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ16 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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انتعاشة قبل مواجهة الهلال

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، قرر إعادة محمد المجحد وفرانك كيسييه للتشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الهلال ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

الثنائي كان قد غاب خلال الفترة الماضية بداعي الإصابات، لكن تأكدت جاهزيتهما للكلاسيكو، المقرر إقامته في 19 من أبريل الجاري.

فيما انتظم الثنائي روبرتو فيرمينو وآلان سانت ماكسيمين في المران بعدما غابا عن حصة أول أمس الأحد، بإذن مسبق.

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الأهلي يترقب موقف مباراة الهلال

ينتظر الأهلي معرفة موقف مواجهة الهلال في الجولة الـ28 من دوري روشن، بعد تأجيل مواجهة الزعيم الآسيوية.

الهلال كان من المفترض أن يلتقي بالعين الإماراتي اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يلتقي بالأهلي في 19 من أبريل الجاري في الدوري المحلي.

لكن تقرر تأجيل اللقاء الآسيوي، نظرًا لسوء الأحوال الجوية في الإمارات، وهو ما سينعكس بالتبعية على الكلاسيكو المحلي.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين موقف مواجهة الهلال والأهلي سواء بتأجيلها أو إقامتها في موعدها بشكل طبيعي.

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