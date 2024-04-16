عودة للتقاليد ومراعاة خاصة للهلال .. لجنة المسابقات تُعد روزنامة موسم 2024-2025

موسم مزدحم جدًا في كرة القدم السعودية

SHAHID

أعد قطاع العمليات في رابطة الدوري السعودي، برئاسة كارلو نهرا، اقتراحًا مبدئيًا لروزنامة الموسم الجديد في كرة القدم السعودية، وقد أرسل ذلك الاقتراح إلى الأندية للتشاور حوله.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أفادت أن الخطاب تضمن إشارة واضحة إلى أن حدوث تغييرات على تلك الروزنامة محتمل، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على المشاركات الخارجية للمنتخب السعودي الأول أو الأندية المشاركة في دوري روشن.

وتضمنت المواعيد المقترحة لموسم 2024-2025 عودة إلى التقاليد القديمة بإقامة كأس السوبر السعودي في افتتاح الموسم، حيث سيُقام نصف النهائي يوم 14 أغسطس والنهائي يوم 17 من نفس الشهر، فيما ستكون انطلاقة دوري روشن في الـ22 من ذات الشهر، أما الختام ففي يوم 26 مايو 2025، ويعود هذا التأخير في انطلاقة الموسم إلى امتداد دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" حتى التاسع من أغسطس.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويتوقف دوري روشن السعودي 5 مرات الأطول منها ستتزامن مع انطلاق كأس الخليج في الكويت، حيث سيبدأ التوقف في الـ8 من ديسمبر القادم ويستمر حتى الثالث من يناير 2025، وخلاله ستتم مراعاة الهلال حال تأهل للمشاركة في كأس فيفا للقارات للأندية "الإنتركونتننتال"، حيث سيتم منحه لاعبيه الدوليين وإخراجهم من معسكر المنتخب السعودي ليخوضوا معه البطولة التي سيُلعب نصف النهائي منها في الـ14 من ديسمبر والنهائي يوم 18 من نفس الشهر.

وحسب الروزنامة المقترحة، سيُقام دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين في الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر القادم، فيما دور الـ16 يومي 28 و29 أكتوبر، ودور الـ8 بعد نهاية بطولة خليجي 26 وتحديداً يومي 6 و7 يناير المقبل، على أن يقام نصف النهائي في بداية إبريل بعد العودة من التوقف الدولي.

SHAHID