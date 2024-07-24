أخبار الاتحاد اليوم | غضب نصراوي من "ميركاتو" العميد، ورسالة الوداع من حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 24 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 يوليو 2024.

أصوات غاضبة من الدعم الموجه بقوة للعميد

ماذا قال المدرب الإسباني؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

جديد مشروع توثيق البطولات السعودية..

عبدالرزاق حمدالله يثير الجدل من جديد..

حسم مستقبل أحد أهداف السعودية..

نهاية قصة حمدالله مع الاتحاد رسميًا..

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الاتحاد للموسم الجديد 2024-2025، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟