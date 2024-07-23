"مناشدة رسمية للأندية" .. الكشف عن تطورات مهمة في مشروع توثيق البطولات

جديد مشروع توثيق البطولات السعودية..

اعتمدت لجنة توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، "المرحلة الثانية" من المشروع، والتي تشمل فترة جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله -، والممتدة من عام 1953 إلى 1964م.

منذ فترة طويلة والأندية السعودية، خاصة الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، تطالب بتوثيق البطولات؛ بسبب وجود خلافات على عددٍ من الألقاب، كونها رسمية أو غير رسمية.

وعلى الرغم من تشكيل لجنة لتوثيق البطولات؛ إلا أن الخلافات لم تنتهِ أبدًا، حيث ظهرت مجموعة من الاعتراضات على أعضاء هذه اللجنة، ما أدى إلى ابتعاد بعض الأندية عن حضور الجلسات، وعدم إرسال الوثائق والمستندات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. جددت اللجنة في بيان رسمي لها، مساء اليوم الثلاثاء، مطالبتها لممثلي الأندية؛ بإرسال الوثائق والمستندات التي من شأنها أن تساعد في إتمام مشروع التوثيق.

وأكدت اللجنة على أن العمل على مشروع التوثيق، مستمر وفقًا للجدول الزمني المعد له؛ حيث من المقرر عقد اجتماع جديد في شهر سبتمبر القادم؛ من أجل اعتماد نتائج "المرحلة الثالثة"، والتي تشمل فترة جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز.