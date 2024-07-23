"قصة مليئة بالمغامرات" .. عبدالرزاق حمدالله يودع الاتحاد وجماهيره برسالة خاصة

نهاية قصة حمدالله مع الاتحاد رسميًا..

وجّه النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، رسالة "وداع" إلى نادي الاتحاد السعودي؛ بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، والانتقال إلى الشباب رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

حمدالله البالغ من العمر 33 سنة، مثّل الفريق الاتحادي في الفترة من يناير 2022 إلى يوليو 2024؛ مسجلًا 67 هدفًا وصانعًا 8 آخرين، خلال 84 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وأكد حمدالله في رسالته الوداعية، التي نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، على أن قصته مع نادي الاتحاد، لم تكن كأي قصة عادية؛ حيث كانت مليئة بـ"المغامرات الكبيرة"، بالإضافة إلى العديد من النجاحات.

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وشدد النجم المغربي على أن علاقته مع العميد؛ كانت علاقة مبنية على "الحب والاحترام"؛ قائلًا: "غادرت النادي الآن.. وستبقى الذكريات الجميلة في قلبي دائمًا".

وشكر عبدالرزاق حمدالله، مجلس إدارة الاتحاد "السابق"، برئاسة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، بالإضافة إلى كافة العاملين في النادي وزملائه اللاعبين.

وفي النهاية.. أعرب حمدالله عن حبه الكبير للجماهير الاتحادية، التي ساندته طوال فترة تواجده مع الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا لهم على أنه لن ينساهم أبدًا.

جدير بالذكر أن حمدالله توّج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في موسم 2022-2023، قبل الانتقال إلى الشباب السعودي في صيف العام الحالي.