ما تفاصيل معسكر ومباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الاتحاد للموسم الجديد 2024-2025، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

قدم الاتحاد مستوى سيئاً في موسم 2023-2024، لا يليق بمستوى ومكانة العميد حيث كانت تطمح الجماهير في حصولهم على آي بطولة، ولكن في المقابل لم يستطع المونديالي حتى الترشح لدوري أبطال آسيا الموسم القادم، بعدما حقق المركز الخامس في دوري روشن السعودي.

لذا؛ سيعمل الاتحاد على مصالحة جماهيره وتحقيق طموحات مُحبيه في الموسم القادم بدءً بالتدعيمات حتى الوصول إلى منصات التتويج.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في دوري روشن السعودي 2024-2025، في أواخر شهر أغسطس 2024، وحتى تلك الفترة، سيكون على الاتحاد الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل معسكر ومباريات الاتحاد الاستعدادية للموسم الجديد 2024-2025.

متى تبدأ تحضيرات الاتحاد للموسم الجديد 2024-2025؟

من المنتظر أن يبدأ الاتحاد تحضيراته للموسم الجديد في يوم 20 من شهر يوليو 2024، لبدء المعسكر التحضيري وخوض اللقاءات الودية أو البطولات الودية المجمعة، والتي منتصف شهر أغسطس.

جدول مباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025:

يبدأ الاتحاد معسكره بمواجهة فريق إلتشي، ثم يخوض لقاءات قوية أبرزها أمام إشبيلية، ريال بيتيس والإنتر، ويختم معسكره بمباراته أمام القادسية.