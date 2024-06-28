أخبار الاتحاد اليوم | عرض ضخم لـ"معجزة" أتلانتا .. وجريمة أخلاقية تهدد صفقة العميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 يونيو 2024..

كشف الصحفي رودي جاليتي عن كواليس وأسرار جديدة ومفاجئة في فشل الاتحاد بالتعاقد مع المدير الفني الألماني دينو توبمولر خلفًا لمدربه المقال مارسيلو جاياردو.

أسفرت قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عن وقوع المنتخب السعودي في مجموعة صعبة للغاية؛ تضم أستراليا واليابان، بجانب البحرين والصين وإندونيسيا، الأمر الذي جعل هناك تحذير بشأن اللاعبين الدوليين.

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أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام صندوق الاستثمارات السعودي، بالتعاقد مع أحد حراس الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن نادي نيوم السعودي، عن صفقة جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

حسم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، "مستقبل" أحمد شراحيلي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

قدّم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، أول عرض إلى مجلس إدارة أتالانتا الإيطالي؛ للتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

بعد محاولات نادي الاتحاد الشتوية.. كشف مارتين جواستاديسينو، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني ماتياس سولي، جناح العملاق الإيطالي يوفنتوس، عن مستجدات المفاوضات السعودية، مع اللاعب.

رفض نجم آخر في صفوف نادي الاتحاد فكرة إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مفضّلًا الرحيل بشكل نهائي عن صفوف العميد.

اقترب النجم المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد، من الرحيل عن ناديه خلال صيف 2024، وذلك في ظل رغبة إدارة العميد في إجراء عملية إحلال وتجديد بالفريق.

قرر نادي إشبيلية أن يستفيد ماليًا من نجومه، عن طريق عرض النجم المغربي يوسف النصيري على 4 أندية في دوري روشن السعودي، وذلك بهدف الإنقاذ المالي من الأزمة التي يمر بها حاليًا.

في اليومين الماضيين.. حصل نادي الاتحاد السعودي على "الضوء الأخضر"؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي، خلال صيف العام الحالي.

كشف أحمد حديد، نجم الاتحاد ومنتخب عُمان السابق، عن كواليس انتقاله إلى صفوف العميد، واصفًا أن الاتحاد كان عشقه منذ الصغر.

بعد 7 سنواتٍ كاملة.. ودع الحارس المخضرم وليد عبدالله، في صيف العام الحالي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ دون أن يحدد وجهته الجديدة.