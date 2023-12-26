أخبار الاتحاد اليوم | صفقة تبادلية تصدم الأهلي، ومفاجأة معسكر مباراة النصر

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 ديسمبر 2023
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جديد ميركاتو نادي الاتحاد "الشتوي"
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