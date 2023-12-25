مهاجم الاتحاد يقترب من الفتح .. وصفقة تبادلية منتظرة مع الاتفاق تصدم الأهلي

جديد ميركاتو نادي الاتحاد "الشتوي"

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بدأ نادي الاتحاد السعودي، الاستعداد بقوة لسوق الانتقالات الشتوية "يناير 2024"؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد يًعاني من تذبذب كبير في النتائج - حاليًا -؛ على الرغم من تتويجه بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، الموسم الرياضي الماضي.

ووفقًا لبرنامج "برا 18"، يدرس ناديا الاتحاد والاتفاق، صفقة تبادلية "محلية"، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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البرنامج كشف عن أن الصفقة التبادلية المحتملة؛ سينتقل بموجبها عبد الرحمن العبود، جناح نادي الاتحاد إلى فريق الاتفاق، مقابل حصول العميد، على خدمات المدافع الشاب سعد الموسى.

الموسى كان أحد أهم أهداف النادي الأهلي السعودي؛ لتدعيم خط الدفاع، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وعلى جانب آخر.. تلقى مسؤولو نادي الاتحاد، عرضًا من إدارة الفتح؛ لاستعارة المهاجم هارون كمارا، لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

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