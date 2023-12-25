قبل كلاسيكو النصر .. عقوبة رسمية من لجنة الانضباط ضد الاتحاد

معاقبة نادي الاتحاد قبل ساعات من كلاسيكو النصر

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، معاقبة نادي الاتحاد بشكل رسمي، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام فريق النصر.

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الاتحاد يستضيف النصر، في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكشفت اللجنة في بيان رسمي، عن تغريم العميد الاتحادي، مبلغ 19 ألفًا و375 ريالًا؛ على خلفية مباراة الفريق الأول لكرة القدم "الماضية"، أمام الرائد.

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وأشارت إلى أن نادي الاتحاد، خالف المادة (62-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، في مواجهة الرائد؛ حيث تأخر نجومه في النزول إلى أرضية الملعب، في الشوط الثاني.

وسقط الاتحاد (1-3) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

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