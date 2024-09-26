أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة دعم صفقة حمد الله .. و"دارس الطب" الذي صار صديقًا لبنزيما!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 26 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 سبتمبر 2024.

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شهدت قمة الهلال والاتحاد، نزاعًا من نوع خاص، بين الناقدين عبد الله فلاته ومحمد الشيخ، حول رأيهما إزاء مباراة الكلاسيكو التي انتهت بثلاثية هلالية في دوري روشن السعودي.

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"ينطلق ينفجر في الجوهرة .. يسجل ليفجّر الأفراح"، هكذا خرجت كلمات المعلق خليل البلوشي، في ليلة تاريخية لن ينساها كل عاشق للكرة السعودية، فوق ميدان الجوهرة المشعة، ظهر البديل فهد المولد، في الموعد، واستقبل تمريرة نواف العابد، ليسدد بقدمه اليمنى، قنبلة في شباك الحارس الياباني كاواشيما، تحديدًا في الدقيقة 62 و8 ثوانٍ، معلنًا عن هدف لا ينسى، أعاد الأخضر إلى كأس العالم بعد غياب 12 عامًا.

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

هاجم البرتغالي نيلو فينجادا المدرب السابق للمنتخب السعودي، سياسة الصفقات في دوري روشن السعودي، وذلك بعد الصفقات القوية التي أبرمها على مدار الموسمين الحالي والماضي.

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روى أحمد الغامدي نجم نادي الاتحاد قصة تحوله من دراسة الطب في كندا، إلى مزاملة كريم بنزيما ونجوم العميد، متحدثًا عن طموحه في لعبة كرة القدم.

حسم وكيل اللاعبين نواف المهدي، الجدل بشأن الأزمة التي أشعلها نادي الشباب السعودي، بعد التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

نجح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا"، في إخماد ثورة الأندية الأوروبية الكبرى، والتي اشتعلت للمطالبة بزيادة مداخيلها من البطولات، بخطة ذكية زادت من المباريات الجماهيرية.

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم.