أخبار الاتحاد اليوم | تهنئة العميد تجلب الإهانة لأسطورة النصر وحسم مصير نونو سانتو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ29 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ29 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

بتأكيد اتحادي .. مستقبل كريم بنزيما يبتعد عن ريال مدريد!

يتواصل الغموض بشأن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد الإسباني، رغم تجديد عقد اللاعب تلقائيًا في النادي الملكي حتى يونيو 2024 في أكتوبر الماضي، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية. (طالع التفاصيل)

"يا فاشل، وأسطورة المُطبلين؟" .. جمهور النصر يُهين ماجد عبد الله بعد تهنئته للاتحاد

اعترف ماجد عبد الله أسطورة النصر باستحقاق الاتحاد للقب دوري روشن السعودي وقدم التهنئة للنادي وجمهوره على هذا الإنجاز، لكن ذلك عرضه لإهانات كبيرة من النصراويين. (طالع التفاصيل)

الفوز بالدوري يُكلف خزينة الاتحاد 3 ملايين ريال

تُوج الاتحاد رسميًا بلقب دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023 بعد انتصاره على الفيحاء في الجولة الماضية، ورغم السعادة البالغة بهذا الإنجاز إلا أنه سيُكلف خزينة النادي 3 ملايين ريال. (طالع التفاصيل)

"طقطقة" من نوع آخر .. وليد الفراج يُغني: الاتحاد والهلال .. واحدة لك وأخرى لي

واصل الإعلامي وليد الفراج استفزازه للنصراويين من خلال التأكيد مساء اليوم على أن المنافسة بين الهلال والاتحاد تحديدًا هي الواجهة المشرفة للتنافس في كرة القدم السعودية، متجاهلًا تمامًا النصر من تلك المعادلة. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يُحدد سعرًا غير متوقع لتذاكر مواجهة الطائي

طرحت إدارة نادي الاتحاد تذاكر حضور مباراة الفريق أمام الطائي في آخر جولات دوري روشن السعودي مساء الأربعاء القادم، وهو اللقاء الذي سيكون بأجواء احتفالية عقب التتويج باللقب الثمين. (طالع التفاصيل)

بعد التتويج بالدوري .. الاتحاد يحسم موقف نونو سانتو من الرحيل

كشف أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد، عن موقف ناديه من استمرار البرتغالي نونو سانتو، في ظل الأخبار المتداولة عن اقتراب رحيله والعودة إلى أوروبا مرة أخرى. (طالع التفاصيل)

"الشامتون في النصر أكثر من السعداء بتتويج الاتحاد!"

نشر الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يؤكد فيها على أن الشامتين في النصر أكثر من السعداء بتتويج الاتحاد. (طالع التفاصيل)

موت أم عزل من المنصب؟ .. "لماذا تم منع توجيه الدوري إلى النصر وكريستيانو رونالدو"

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد تتويج نادي الاتحاد، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، على حساب النصر. (طالع التفاصيل)

سباق الأفضل في الدوري السعودي | حمدالله يفقد الصدارة، وعودة نجم الهلال

لُعبت الأسبوع الماضي الجولتين الـ28 والـ29 من دوري روشن السعودي، ونواصل معكم تقديم حلقات سباق الأفضل في الدوري السعودي والذي انطلق تزامنًا مع موسم 2020-2021. (طالع التفاصيل)