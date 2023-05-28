بعد التتويج بالدوري .. الاتحاد يحسم موقف نونو سانتو من الرحيل

أحمد رفعت
Nuno Santo Ittihad Raed SPL 09.09.2022Ittihad Twitter
دوري روشن السعوديالإتحاد

تعرف على موقف سانتو من الرحيل عن الاتحاد

كشف أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد، عن موقف ناديه من استمرار البرتغالي نونو سانتو، في ظل الأخبار المتداولة عن اقتراب رحيله والعودة إلى أوروبا مرة أخرى.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن رغبة نونو سانتو في الرحيل، بعدما تلقى عروضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز للعودة له.

وقال كعكي خلال تصريحات للإعلامي علاء سعيد: "بعد مباراة الشباب شعرت أن الدوري اقترب من الاتحاد، خاصة بعد السيناريو الذي حدث في المباراة".

وأضاف: "نونو سانتو منذ أن جاء إلى الاتحاد والحديث حوله كثير جدًا، ولكن عقده مستمر للموسم القادم، وهناك خيار للتمديد لموسم إضافي".

ونجح سانتو في قيادة الاتحاد للتتويج ببطولة دوري روشن السعودي 2022-23، بعد غياب 14 عامًا عن الحصول على اللقب.

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