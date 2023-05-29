الفوز بالدوري يُكلف خزينة الاتحاد 3 ملايين ريال

العميد فاز بلقبه الأول منذ 2009

تُوج الاتحاد رسميًا بلقب دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023 بعد انتصاره على الفيحاء في الجولة الماضية، ورغم السعادة البالغة بهذا الإنجاز إلا أنه سيُكلف خزينة النادي 3 ملايين ريال.

ذلك المبلغ هو قيمة المكافأة الي سيحصل عليها اللاعبون كافة بعد فوزهم باللقب، وذلك تطبيقًا لما جاء في البند الخاص بالبطولات المحلية ضمن اللائحة الداخلية للنادي.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن 23 لاعبًا في الاتحاد سيتقاسمون مبلغ الـ3 ملايين ريال، مشيرة إلى أن نصيب كل لاعب سواء كان أساسيًا أم بديلًا سيتراوح بين 100-150 ألف ريال.

الاتحاد كان قد حقق لقبه الثاني في تاريخ دوري المحترفين والأول منذ 2009، وسيحتفل الفريق بالتتويج مع جماهيره في جدة خلال مواجهة الطائي في آخر مباريات الموسم مساء الأربعاء القادم.

يُشار إلى أن الوليد بن طلال الداعم الأول والأبرز لنادي الهلال كان قد أعلن تقديم مكافأة مالية قدرها 3 ملايين ريال للاتحاد بعد فوزه بالدوري على حساب النصر الذي حل ثانيًا في جدول الترتيب.