بتأكيد اتحادي .. مستقبل كريم بنزيما يبتعد عن ريال مدريد!

الكثير من الجدل يحيط بمستقبل كريم بنزيما..

يتواصل الغموض بشأن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد الإسباني، رغم تجديد عقد اللاعب تلقائيًا في النادي الملكي حتى يونيو 2024 في أكتوبر الماضي، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

ورغم ذلك التجديد، إلا أن الشكوك تحيط بمستقبل بنزيما، حيث لم يؤكد ريال مدريد بعد رسميًا ذلك، ولم يمح اللاعب الشكوك عندما أتيحت له الفرصة.

صحيفة "relevo" الإسبانية أكدت أن الجزء الأكبر من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل بنزيما تأتي بسبب العرض السعودي الضخم، الذي تصل قيمته إلى 200 مليون يورو لمدة موسمين، أي أنه سيحصل على 100 مليون يورو في الموسم.

الصحيفة أشارت إلى أن بنزيما يمر بوقت غريب إلى حد ما، حيث أصبح أكثر انطوائية من المعتاد، وبصفته قائد ريال مدريد، فقد تسبب غيابه قبل مباراة خيتافي في حدوث ارتباك، حيث لم يكن مع بقية الفريق لتقديم لقب كأس ملك إسبانيا للجماهير، كما لم يخرج بأي تصريح بعد إذلال النادي الملكي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أدت تلك المواقف إلى ارتباك طاقم التدريب والعديد من المديرين في ريال مدريد مع الشك في أنه ربما كان يقيم فكرة مغادرة ريال مدريد ويقبل العرض السعودي الضخم الذي يتجاوز كرة القدم.

ويأتي ذلك كله مع تأكيد أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي باستمرار إدارة "العميد" بقيادة أنمار الحائلي في منصبها، كما علق على أنباء مفاوضات فريقه مع بنزيما.

وقال كعكي في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اقتراب التعاقد مع بنزيما: "نقول إن شاء الله".