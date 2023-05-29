"يا فاشل، وأسطورة المُطبلين؟" .. جمهور النصر يُهين ماجد عبد الله بعد تهنئته للاتحاد

أسطورة النصر يعترف باستحقاق الاتحاد للقب

اعترف ماجد عبد الله أسطورة النصر باستحقاق الاتحاد للقب دوري روشن السعودي وقدم التهنئة للنادي وجمهوره على هذا الإنجاز، لكن ذلك عرضه لإهانات كبيرة من النصراويين.

عبد الله كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "أبارك لجميع عشاق ومحبي نادي الاتحاد تحقيق لقب دوري روشن، موسم قوي قدم فيه الاتحاد مستوى فني عالٍ ويستحقون اللقب".

وفيما أبدى الاتحاديون سعادتهم الكبيرة بتلك التهنئة ووصفوا موقف عبد الله بالشجاع والمشرف، هاجمه العديد من النصراويين بضراوة حتى وصل الأمر بالبعض لإهانته بوصفه بالفاشل.

عبد العزيز بن حمد كان من العقلانيين الذي وجه سؤالًا مباشرًا لعبد الله حول سبب صمته وعدم انتقاده لإدارة مسلي آل معمر رغم كل هذا الفشل الرياضي وبعدما كان قد وجه العديد من الانتقادات لإدارة صفوان السويكت، وقد ختم تغريدته بالقول "يا كابتن النصر له حق عليك أن تتحدث لا تصمت".

المشجع سليمان الشبرمي كان حادًا في انتقاده وقد وصف النجم الأسطوري بالفاشل، بقوله "هذا اللي فالح فيه يالفاشل. نادينا يعاني ومن جرف لدحديرة وسنتين ونص لا نهائي ولا بطوله وأنت ساكت ما تتكلم .. وأيام السويلم ما تركت كلمة ما قلتها .. ما راح ينساها لك الجمهور وراح تكون منسي بالنسبة لهم بإذن الله يا أسطورة المطبلين".

فهد القثامي كتب "حمدالله على السلامة، ما أشوفك تكلمت عن النصر وقت الإخفاق ووقت الإنجاز إداره السويلم ما خليتهم في حاله !!!".

وإليكم بعض التغريدات الأخرى من مشجعي الاتحاد والنصر وتفاعلهم مع تهنئة ماجد عبد الله للعميد ..