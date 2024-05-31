أخبار الاتحاد اليوم | أسطورة الهلال يثير غضب الجماهير .. ونجل جروهي يخطف الأنظار بعد الوداع

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة 31 مايو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

أسطورة الهلال يثير غضب جماهير الاتحاد.. والمريسل يطالبه بالاعتذار وحذف التغريدة!

أثار فيصل أبوثنين، نجم الهلال السابق، حالة واسعة من الجدل، بعد تغريدته حول قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد، ضد الثنائي سعود عبد الحميد ومالكوم (طالع التفاصيل).

تأثر أكثر من والده .. نجل مارسيلو جروهي يودع زملائه في جدة بالدموع!

يواصل النجم البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد السابق، إنهاء كل ما يخصه في جدة، قبل السفر إلى بلاده، بعد أن أنهى علاقته بشكل رسمي مع العميد، من ضمنها علاقة نجله بيدرو بالأكاديمية التي يلعب بها (طالع التفاصيل).

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يقللان من الدوري السعودي؟ جريزمان ونجم فرنسا مندهشان بسبب كانتي!

كشف نجما المنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان ويوسف فوفانا عن دهشتهما من استدعاء مدرب فرنسا ديدييه ديشان لنجم البلوز نجولو كانتي معبرين عن أنها "مفاجأة سارة" (طالع التفاصيل).

بشرط أن يتفادى حل جيسوس العبقري .. الاتحاد لم يخدم نفسه لكنه خدم النصر في نهائي الكأس

لم يستطع الاتحاد أن يستفيد من الفرصة العظيمة التي سنحت له خلال مواجهة الهلال في نصف نهائي خادم الحرمين الشريفين، والتي تمثلت بطرد نجم الزعيم، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول (طالع التفاصيل).

ليس محمد صلاح .. دوري روشن السعودي يستهدف ثنائي ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن أن أندية دوري روشن السعودي، تستهدف التعاقد مع لاعبان في صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة (طالع التفاصيل).

أزمة عبدالرزاق حمدالله مع المغرب تتكرر في الجزائر.. رياض محرز يكذب مدرب منتخب بلاده!

ما حدث للمغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، قبل عامين، يتكرر بالطريقة نفسها تقريبًا حاليًا مع الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي (طالع التفاصيل).