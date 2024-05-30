تأثر أكثر من والده .. نجل مارسيلو جروهي يودع زملائه في جدة بالدموع!

شاهد اللحظة العاطفية لنجل مارسيلو جروهي

يواصل النجم البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد السابق، إنهاء كل ما يخصه في جدة، قبل السفر إلى بلاده، بعد أن أنهى علاقته بشكل رسمي مع العميد، من ضمنها علاقة نجله بيدرو بالأكاديمية التي يلعب بها.

وحرص بيدرو جروهي على توديع زملائه في الأكاديمية التي يلعب فيها، حيث تأثر بشكل كبير وسط احتفاء الناشئين والمدربين به.

ومن شدة تأثر الطفل بيدرو دخل في نوبة بكاء ثم اتجه إلى والده مارسيلو الذي تواجد في هذه اللحظة العاطفية، ليقوم باحتضانه في مشهد مؤثر.

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ولكن يبدو أن بيدرو جروهي تأثر أكثر من والده، الذي ودع جماهير الاتحاد قبل مباراة ضمك، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وظهر مارسيلو جروهي في حفل وداع جماهير الاتحاد متماسكًا ومبتسمًا، في حين زميله ومواطنه رومارينيو بكى في تلك اللحظة.