ليس محمد صلاح .. دوري روشن السعودي يستهدف ثنائي ليفربول

تعرف على النجوم المستهدفين من جانب دوري روشن في صفوف ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن أن أندية دوري روشن السعودي، تستهدف التعاقد مع لاعبان في صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أندية دوري روشن السعودي، تريد التعاقد مع الكولومبي لويس دياز، بجانب المدافع الإنجليزي جو جوميز استعدادًا للموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن هناك اعتقاد بأن ثنائي ليفربول سيكون منفتحًا أمام فكرة الرحيل عن ليفربول، بعد رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب، والتعاقد مع المدرب الهولندي أرلي سولت.

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جاء ذلك بعدما تحدث مايكل إيمينالو المدير الرياضي للدوري السعودي، بأن الدوري سيستهدف اللاعبين الذين في أوج عطائهم خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وكان جو جوميز هدفًا لدوري روشن بالفعل في صيف 2024، بجانب النجم المصري محمد صلاح، ولكن النادي الإنجليزي كان مترددًا في الموافقة على العرض، لأنه قادر على اللعب في أكثر من مركز، سواء كمدافع أو ظهير أيمن أو لاعب وسط.

واستهدف باريس سان جيرمان بالفعل لويس دياز من أجل ضمه، لتعويض رحيل النجم كيليان مبابي، ولكن هناك خيارات أخرى أمام الفريق الفرنسي.