يقللان من الدوري السعودي؟ جريزمان ونجم فرنسا مندهشان بسبب كانتي!

نجم وسط فرنسا من الأسماء التاريخية للبلوز

كشف نجما المنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان ويوسف فوفانا عن دهشتهما من استدعاء مدرب فرنسا ديدييه ديشان لنجم البلوز نجولو كانتي معبرين عن أنها "مفاجأة سارة".

وقال كلاهما في تصريحات صحفية نقلها موقع "آر إم سي سبورت" الفرنسي، إنهما لم يتوقعا أبدًا انضمام نجم اتحاد جدة إلى قائمة الفرنسيين في يورو 2024.

وقال جريزمان: "كنت مندهشًا جدًا ولكن يسعدني رؤيته هنا، نحن نعرف اللاعب والرجل الذي يمثله نجولو (كانتي)".

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بينما قال زميله في فرنسا ونجم موناكو يوسف فوفانا: "لقد كانت مفاجأة سارة لي. نحن نعرف اللاعب الذي هو عليه وكذلك شخصيته".

وأردف الأخير: "نظرًا لأنه يلعب في مركزي، سيكون ذلك مصدر إلهام من الناحية الذهنية، وسيكون ذلك جيدًا للفريق".