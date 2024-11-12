أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة منافسة الهلال على صفقة ألبرتو موليرو .. ولاعب الفريق يخوض المباريات "مصابًا"!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق 12 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أوضح رغبة اللاعب .. وكيل ألبرتو موليرو يكشف الفارق بين مفاوضات الهلال والاتحاد لضم موكله

كشف إيفان بوناليس الفارق بين مفاوضات الهلال والاتحاد مع موكله، ألبرتو موليرو صانع ألعاب لاس بالماس، كما أوضح رغبة اللاعب بشأن مستقبله (طالع التفاصيل).

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مفاجأة .. لاعب الاتحاد يشارك في المباريات "مصابًا"!

أتى التوقف الدولي ليكشف عن معاناة أحد لاعبي الاتحاد خلال الفترة الماضية، إذ تحامل على نفسه للمشاركة في المباريات رغم إصابته (طالع التفاصيل).

انضمام سعود عبد الحميد وثنائي بيرشكوت .. إصابة جديدة تضرب استعدادات السعودية لمواجهة أستراليا

وصل سعود عبد الحميد ومروان الصحفي وفيصل الغامدي مدينة ملبورن للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة أستراليا يوم الخميس القادم في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 (طالع التفاصيل).

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"تحطيم أسطورة الأهلي وتراجع مثير للجدل عن الاعتزال" .. 578 يومًا غيّرت تاريخ السعودية قبل عودة هيرفي رينارد للمنتخب

578 يومًا.. هو الفارق بين تاريخ "رحيل" المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، عن القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، وعودته مرة أخرى في "ولايته الثانية" (طالع التفاصيل).

جمهور الهلال اللغز الأكبر واستغلال الثورة أسوأ استغلال .. العزوف عن حضور المباريات السعودية يضرب بـ"المليارات" عرض الحائط!

تقف على باب منزلك منتظرًا ضيوفك، بعدما أعددت العُدة لاستقبالهم بطريقة تليق بهم وبك، كل شيء جاهز؛ البيت مُرتب، مواد الضيافة قمت بشراءها من أفخم المحلات، وقد وعدوك بالفعل بالمجئ، لكن في الأخير لم يأتِ إلا قلة قليلة، لا تليق بوعدهم السابقة واتفاقاتهم معك كما لا تليق بالتجهيزات التي أعددتها، حتمًا ستصاب بخيبة أمل كبيرة (طالع التفاصيل).

نتفليكس تمهّد أرض الملعب: الإعلان الرسمي للمسلسل الوثائقي 'الدوري السعودي" يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس

الرياض، المملكة العربية السعودية – 11 نوفمبر 2024 – من قلب العاصمة السعودية، كشفت نتفليكس عن الإعلان الرسمي لمسلسلها الوثائقي الجديد "الدوري السعودي"، لتفتح لعشاق كرة القدم نافذة على ما يدور خلف الكواليس؛ حيث تتزايد التحديات ويتصاعد التشويق، والصفقات الكبرى تتصدر المشهد. ينطلق العرض الأول لهذا العمل المرتقب في 21 نوفمبر، ليأخذنا في رحلة استثنائية داخل أروقة الموسم الـ 48 من الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد صفقات تاريخية واستثمارات ضخمة؛ سعياً لتحقيق رؤية كروية تهدف إلى وضع الدوري السعودي بين نخبة دوريات العالم (طالع التفاصيل).