أوضح رغبة اللاعب .. وكيل ألبرتو موليرو يكشف الفارق بين مفاوضات الهلال والاتحاد لضم موكله

الناديان السعوديان يستهدفان نجم لاس بالماس

كشف إيفان بوناليس الفارق بين مفاوضات الهلال والاتحاد مع موكله، ألبرتو موليرو صانع ألعاب لاس بالماس، كما أوضح رغبة اللاعب بشأن مستقبله.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الإعلامي الرياضي رودي جاليتي أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، تجديد الهلال اهتمامه بضم موليرو، في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"؛ بعد فشل الصفقة في صيف العام الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لويس هيلجيرا، المدير الرياضي للنادي الإسباني، أكد وجود مفاوضات بين الناديين بشأن صاحب الـ21 عامًا، لكن مع الإشارة لوجود اهتمام من أندية أخرى دون الكشف عن هويتها، فيما تحدثت بعض المصادر عن دخول الاتحاد سباق التعاقد مع اللاعب.

GOAL

بوناليس لم يختلف كثيرًا في حديثه عن هيلجيرا، حيث أكد تجدد مفاوضات الهلال لضم موكله، فيما وصف موقف الاتحاد بمجرد الاهتمام بضمه خلال الصيف الماضي.

حيث قال لـShooot "كان هناك اهتمامًا من جانب الاتحاد وأندية أخرى خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، لكننا في تلك الفترة تلقينا عرضًا رسميًا من الهلال وقد تجددت المفاوضات مؤخرًا".

أضاف حول موقف موليرو "رغبته الأولى هي البقاء مع لاس بالماس لكنه لن يمانع الرحيل، خاصة إن كانت تلك رغبة النادي".

جدير بالذكر أن موليرو الذي كان هدفًا كبيرًا للعملاق الإسباني برشلونة، في وقتٍ سابق، تدرج بمختلف الفئات السنية في نادي لاس بالماس، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2021؛ مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 13 آخرين، خلال 124 مباراة رسمية.