نتفليكس تمهّد أرض الملعب: الإعلان الرسمي للمسلسل الوثائقي 'الدوري السعودي" يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس

المسلسل الوثائقي يُعرض حصريًا على المنصة في 21 نوفمبر

الرياض، المملكة العربية السعودية – 11 نوفمبر 2024 – من قلب العاصمة السعودية، كشفت نتفليكس عن الإعلان الرسمي لمسلسلها الوثائقي الجديد "الدوري السعودي"، لتفتح لعشاق كرة القدم نافذة على ما يدور خلف الكواليس؛ حيث تتزايد التحديات ويتصاعد التشويق، والصفقات الكبرى تتصدر المشهد. ينطلق العرض الأول لهذا العمل المرتقب في 21 نوفمبر، ليأخذنا في رحلة استثنائية داخل أروقة الموسم الـ 48 من الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد صفقات تاريخية واستثمارات ضخمة؛ سعياً لتحقيق رؤية كروية تهدف إلى وضع الدوري السعودي بين نخبة دوريات العالم.

في ست حلقات مشوقة، من إنتاج Whisper، نذهب إلى أعماق كواليس الدوري، حيث يتنافس خمسة من أكبر الأندية في السعودية: النصر، والهلال، والاتحاد، والأهلي، والاتفاق، على صدارة الدوري السعودي للمحترفين. يقدّم المسلسل الوثائقي "الدوري السعودي" تجربة رياضية من نوع آخر، يرصد فيها لحظات الانتصارات العظيمة والتحديات المؤثرة، ويطرح تساؤلات محورية حول مستقبل الدوري: ما هي طموحات الدوري و كرة القدم في المملكة؟ هل سيرى الدوري ثمار هذه الاستثمارات الضخمة؟ وكيف سيتمكن اللاعبون العالميون من الاندماج في الثقافة السعودية، وكيف سيتعامل النجوم السعوديين مع وجود هذه الأسماء اللامعة؟

ومع تصاعد أحداث الموسم، نرصد رحلة كريستيانو رونالدو وتأثيره الكبير على فريق النصر، الذي يسعى بفضل عزيمته إلى تصدّر المنافسات، في حين نتابع رحلة تأقلم بنزيما مع انتقاله إلى المملكة وكيفية تعامله مع الضغوط والتوقعات الكبيرة المتعلقة بتوقيعه مع فريق الاتحاد. وتتوالى الأحداث في فريق الهلال مع إصابة نيمار، كاشفةً عن لحظات من خيبة الأمل بين صفوف النادي و جماهيره. وفي فريق الاتفاق، يقود النجم ستيفن جيرارد الفريق طامحاً لاستعادة أمجاده، فيما يرسم فريق الأهلي آمالًا كبيرة نحو التأهل لدوري أبطال آسيا، واضعًا نصب عينيه العودة القوية بعد تراجعه في عام 2022.

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وبينما يستعرض المسلسل مهارات عمالقة اللعبة، يبرز جيلٌ سعودي واعد، من أمثال سالم الدوسري في الهلال، فراس البريكان في الأهلي، طلال حجي في الاتحاد، وعبد الرحمن غريب في النصر، الذين يسعون لإثبات قدراتهم في منافسات الدوري أمام النجوم العالميين.

يمثل هذا المسلسل الوثائقي بوابة إلى مستقبل كرة القدم السعودية، حيث يمضي الدوري السعودي بخطى ثابتة نحو المنافسة العالمية، مع تمكين المواهب المحلية وصقلها لقيادة مستقبل واعد.

ترقبوا مسلسل "الدوري السعودي" واستعدوا لتجربة مليئة بالتشويق، والشغف، والاحترافية على نتفليكس في 21 نوفمبر.