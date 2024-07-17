أخبار الاتحاد اليوم | النادي الجديد لزكريا هوساوي، واعتراف لؤي ناظر بتفوق النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 17 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 يوليو 2024.

زكريا هوساوي يجد ناديه الجديد

كشف الصحفي نجيب الجداوي عن توصل زكريا هوساوي لاعب الاتحاد لاتفاق مع نادي الرائد للانضمام له هذا الصيف.

وأوضح الجداوي أن الظهير الأيسر السعودي سيُوقع على عقد يمتد لـ3 سنوات.

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هوساوي كان قد استبعد من قائمة العميد التي سافرت إلى إسبانيا حيث يُقام المعسكر الخارجي الإعدادي للفريق هناك.

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