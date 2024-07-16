"استجيبت دعوة المظلوم كمال الدولي" .. جمهور الاتحاد يشمت بعد أنباء الاستغناء عن مراسل "الدنبوشي"

الاتحاديون لو يفوتوا الفرصة للانتقام لإداري فريقهم..

هناك من يتجرع مرارة الرحيل عن مكان عمله، وهناك من يقف شامتًا به تحت شعار "الدنيا دوارة"، هذا هو الحال حاليًا بين بدر رافع؛ مراسل قناة "SSC" وجمهور الاتحاد.

القصة بدأت بعدما كتب رافع عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قبل ساعات "حسبنا الله ونعم الوكيل"، وهو الدعاء نفسه الذي كتبه زميله في القناة "خالد العرافة".

عقب تلك التغريدتين، خرجت أنباء عن قرار قناة "SSC" بالاستغناء عن كلا المراسلين وآخرين، وسط ذهول من جماهير بعض الأندية، نظرًا للدور الكبير الذي لعبه هؤلاء في نقل الأحداث من داخل الملعب على مدار المواسم الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن جمهور الاتحاد اتخذ موقف المؤيد للقناة، وذكّر بدر رافع بواقعة تعود للموسم قبل الماضي 2022-2023، والتي اتهم المراسل بها كمال الدولي؛ إداري النمور، بأنه قام برشح ماء بطريقة غريبة على أرض الملعب - في تلميح لسحر "دنبوشي" - قبل مواجهة الفتح في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

أحدهم كتب للمراسل أسفل تغريدته: "الظلم ظلمات روح استسمح من الرجل دامه على قيد الحياة"، فيما علق آخر: "الدنيا تدور يا بدر رافع ولعلها دعوة المظلوم استجيبت اليوم"، قبل أن يضيف ثالث: "دارت الدنيا ياما دارت عجب، بالامس ظلمت العم كمال دولي، واليوم انت تتحسبن على من كان سبب في اقالتك، وما تدري ربما دعوة مظلوم استجيبت وتم اقالتك".

لكن هذا لا ينفي التعاطف الكبير الذي حصده رافع من وراء تغريدته، إذ انهال عليه الكثيرون بالإشادة ومحاولات تخفيف وقع الإقالة عليه.