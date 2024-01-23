أخبار الاتحاد اليوم | الاتفاق مع ابن الأهلي .. ومارسيلو جاياردو يصعد أزمة كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ23 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ23 من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"أحد أبناء الأهلي" .. الاتحاد يحسم صفقته الشتوية الثانية مقابل 18 مليون ريال

اتفق مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على الصفقة الشتوية "الثانية"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

"إل شيرينجيتو": "بنزيما ليس سعيدًا في السعودية ولا يحصل على أمواله"

كشف تقرير صحفي إسباني، عن محاولات النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، من أجل العودة إلى ريال مدريد في الفترة الحالية (طالع التفاصيل).

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هل يلحق بنونو سانتو خارج الاتحاد؟ .. مارسيلو جاياردو يصعد أزمة كريم بنزيما!

يصر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، على تصعيد أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، رغم محاولات الوساطة الكثيرة التي تقوم بها إدارة النادي (طالع التفاصيل).

جروهي يماطل الشباب بـ"شرط جديد" .. وتطورات مثيرة في مستقبل رومارينيو مع الاتحاد

على الرغم من موافقة لجنة الاستقطابات؛ إلا أن البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، وضع شرطًا جديدًا؛ للانتقال إلى الشباب، في الميركاتو الشتوي الحالي (طالع التفاصيل).

رغم الرفض الجماهيري .. منافسة شرسة بين الاتحاد والأهلي على جناح الشباب

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن منافسة شرسة بين الأهلي والاتحاد حول ضم جناح الشباب، هتان باهبري، رغم رفض جماهيرهما الكبير للصفقة (طالع التفاصيل).

أزمة في معسكر دبي .. هذا ما كشفته تحاليل نجوم الاتحاد!

اتخذ نادي الاتحاد السعودي، قرارًا مفاجئًا، على هامش معسكر الفريق الأول لكرة القدم، في مدينة دبي الإماراتية، خلال فترة التوقف الحالية (طالع التفاصيل).

أسطورة مانشستر يونايتد: سأجلب بنزيما للنادي لحضور حصة تدريبية واحدة!

قال أندي كول أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لو كان الأمر بيده لتعاقد مع كريم بنزيما ولو لحصة تدريبية واحدة فقط (طالع التفاصيل).

طريد تشافي ينضم إلى "مشروع برشلونة الجديد" في السعودية!

يواصل مشروع الدوري السعودي جذب عناصر القوة في الأندية الأوروبية، وهذه المرة الأمر يتعلق بكادر مهم في برشلونة، يقترب من الانتقال إلى أحد عمالقة دوري روشن للمحترفين (طالع التفاصيل).

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