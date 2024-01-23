طريد تشافي ينضم إلى "مشروع برشلونة الجديد" في السعودية!

شخصية مهمة في المخطط التنظيمي للبارسا

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يواصل مشروع الدوري السعودي جذب عناصر القوة في الأندية الأوروبية، وهذه المرة الأمر يتعلق بكادر مهم في برشلونة، يقترب من الانتقال إلى أحد عمالقة دوري روشن للمحترفين.

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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جاومي بارتريس، مدرب الأحمال البدنية السابق في برشلونة، يحزم أمتعته من أجل الانضمام للمشروع الذي يقيمه المدير الرياضي السابق لبرشلونة، رامون بلاينز، في نادي الاتحاد السعودي.

وكانت عالمة النفس لايا فينايكسا والمدير التنفيذي لكرة القدم فران كاربو، في برشلونة، أول من غادر قلعة البلوجرانا للعمل في اتحاد جدة السعودي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن بارتريس كان بمثابة شخصية مهمة في المخطط التنظيمي للبارسا وكان يحظى بثقة كبيرة من اللاعبين في "خوان جامبر" بسبب رعايته البدنية لهم.

وانضم بارتريس إلى برشلونة في عام 2020 بعد 17 عامًا من العمل في إسبانيول، حيث انتهى به الأمر إلى تولي مهام مهمة في الفريق الأول، لكن بعد وصول تشافي، توقف المدرب البدني عن القيام بدور قيادي على الرغم من أن عمله كان موضع تقدير كبير من قبل لاعبي الفريق وغادر النادي.

ويمثل العرض الذي قدمه رامون بلاينز، إلى بارتريس للعمل في نادي الاتحاد السعودي، متنفس جديد للمدرب المميز، فيما يؤجل المدير الرياضي خطته لجذب لاعبين من برشلونة إلى الصيف المقبل.

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