هل يلحق بنونو سانتو خارج الاتحاد؟ .. مارسيلو جاياردو يصعد أزمة كريم بنزيما!

مدرب الاتحاد يواصل تعنته ضد النجم الفرنسي بقرار جديد..

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يصر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، على تصعيد أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، رغم محاولات الوساطة الكثيرة التي تقوم بها إدارة النادي.

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الفرنسي تخلف عن العودة لجدة في الموعد المتفق عليه بعد انتهاء الفترة الراحة التي منحه إياها الأرجنتيني، جراء محاصرته في جزر موريشيوس؛ حيث كان يقضي إجازته، بعدما ضربها الإعصار، ليقرر مدربه استبعاده من معسكر الإعداد المقام حاليًا في مدينة دبي الإماراتية.

الجديد في هذه الأزمة، كشفته صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إذ أوضحت أن جاياردو لا يزال مصرًا على رفض التحاق بنزيما بمعسكر دبي الحالي، ليضطر الفرنسي للبقاء في جدة حاليًا بعدما نجح في مغادرة موريشيوس، مكتفيًا بأداء تدريبات انفرادية في مقر النادي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المحاولات جارية من قبل مسؤولي النادي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين قبل عودة مباريات دوري روشن المتوقفة حاليًا وحتى منتصف فبراير المقبل، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا قطر 2023 حاليًا.

كل هذا يحدث وسط تقارير صحفية أجنبية تتحدث عن امتلاك "الحكومة" لأكثر من عرض للعودة لأوروبا من جديد، سواء من ليون الفرنسي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي وغيرهما، بينما تؤكد تمسك مسؤولي السعودية ببقائه.

يشار إلى أن تصعيد جاياردو لأزمة بنزيما ربما من شأنه أن يطيح به خارج النادي، كما حدث مع سابقه البرتغالي نونو سانتو، في ظل تفضيل النجوم على المدربين من قبل الأندية السعودية، وهو ما فعله النصر كذلك بالإطاحة بالمدرب رودي جارسيا بناءً على طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفقًا لعدة تقارير صحفية.

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