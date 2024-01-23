"إل شيرينجيتو": "بنزيما ليس سعيدًا في السعودية ولا يحصل على أمواله"

الفرنسي يعرض نفسه على ريال مدريد

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن محاولات النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، من أجل العودة إلى ريال مدريد في الفترة الحالية.

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وقال الصحفي الإسباني إدواردو إندا، في برنامج "إل شيرينجيتو": "لقد قيل لي أن كريم بنزيما، لا يزال يعرض نفسه على ريال مدريد".

وأضاف: "بنزيما ليس سعيدًا في السعودية رغم أنه الصعب عليه أن يحصل على نفس الراتب في أي مكان، لكنه يفتقد مدريد".

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وتابع إندا: "لا يوجد مهاجم صريح رقم 9 واضح في الوقت الحالي، على الرغم من أن بيلينجهام يسجل الكثير من الأهداف".

وأردف: "إنه غير سعيد هناك. إنه يكسب أكثر بكثير مما كان يتقاضاه في مدريد، لكنه يواجه مشاكل في الحصول على رواتبه".

وعلى الرغم من أن إندا على حق فيما يقوله، فإن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد ليس لديه مهاجم صريح تحت تصرفه، منذ أن أنهى بنزيما فترة عمله التي استمرت 14 عامًا تقريبًا في العاصمة الإسبانية، إلا أن "لوس بلانكوس" يبدو على ما يرام بدونه.

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