أزمة في معسكر دبي .. هذا ما كشفته تحاليل نجوم الاتحاد!

أزمة كبرى في معسكر نادي الاتحاد بمدنية دبي

اتخذ نادي الاتحاد السعودي، قرارًا مفاجئًا، على هامش معسكر الفريق الأول لكرة القدم، في مدينة دبي الإماراتية، خلال فترة التوقف الحالية.

الاتحاد بطل ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي في 2022-2023، يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، بالإضافة إلى عديد المشاكل الإدارية والفنية والانضباطية.

وفي هذا السياق.. أعلن الاتحاد في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، إلغاء مباراة الفريق الأول "الودية"، أمام نادي البطائح الإماراتي، ضمن برنامج معسكر دبي.

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العميد الاتحادي كشف عن أن إلغاء المباراة؛ جاء بطلب من الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ بعد أن أثبتت التحاليل، عدم جاهزية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم "بدنيًا".

وأشار الاتحاد، إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول، رأى ضرورة مواصلة اللاعبين، عملية التأهيل البدني، قبل خوض أي مباراة، خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، شهد ابتعاد العديد من نجوم نادي الاتحاد عن المباريات، بسبب الإصابات المختلفة، بالإضافة إلى تراجع مستوى أسماء أخرى؛ أبرزهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، التي تؤكد العديد من التقارير العالمية، على رغبته في الرحيل.