أخبار الاتحاد اليوم | اتهام العميد بالكذب .. وغضب قبل كلاسيكو الشباب!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023

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رسميًا | "الآسيوي" يعلن عن قرارات حاسمة في أزمة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن قراراته الرسمية، في أزمة مباراة نادي الاتحاد السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني. "اقرأ التفاصيل"

حرمان وتقييد وسلب القوة .. نجوم دوري روشن يتحولون إلى مظاليم!

لا شك بأن أندية دوري روشن السعودي حاليًا تمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين، ولكن بعضهم يُعاني بسبب تعرضهم للظلم فنيًا مع أنديتهم! "اقرأ التفاصيل"

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قرعة كأس الملك | ديربي بين النصر والشباب .. ومواجهة صعبة للهلال وسهلة للاتحاد

أجريت مساء اليوم الخميس، قرعة دور "ربع النهائي" من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

بعد قرارات الآسيوي .. سباهان يتهم الاتحاد بـ"الكذب" ويصعد القضية رسميًا

أعلن مجلس إدارة نادي سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الخميس، تصعيد أزمة مباراة الفريق الأول أمام الاتحاد السعودي، إلى أعلى المستويات. "اقرأ التفاصيل"

"الانضباط أنقذت نجم الاتحاد السابق من الإيقاف عامين بعقوبة مضحكة"

وصف القانوني الرياضي خالد الشعلان، عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد النجم المصري طارق حامد، متوسط ميدان نادي ضمك، بـ"المضحكة". "اقرأ التفاصيل"

ضربة جديدة .. الاتحاد يخسر نجمه أمام الشباب

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ضربة جديدة، قبل مواجهة الشباب "المرتقبة"، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

كلوب يحسم الجدل حول العرض السعودي الجديد لضم صلاح

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن عدم علمه بأي عروض تم التقدم بها من أجل التعاقد مع محمد صلاح في شهر يناير القادم. "اقرأ التفاصيل"

أسعار التذاكر الكلاسيكو باهظة .. غضب اتحادي واسع ورد صادم من الشباب

عبر محمد عامر رئيس مجالس جماهير نادي الاتحاد، عن عدم رضا جماهير العميد عن أسعار تذاكر مباراة الكلاسيكو أمام الشباب، والتي ستقام على ملعب الأخير بالرياض. "اقرأ التفاصيل"

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