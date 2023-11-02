بعد قرارات الآسيوي .. سباهان يتهم الاتحاد بـ"الكذب" ويصعد القضية رسميًا

قرار عاجل من سباهان أصفهان في أزمة مباراة الاتحاد

أعلن مجلس إدارة نادي سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الخميس، تصعيد أزمة مباراة الفريق الأول أمام الاتحاد السعودي، إلى أعلى المستويات.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن اليوم، منح نقاط مباراة سباهان أصفهان إلى العميد الاتحادي، بالإضافة إلى تغريم الفريق الإيراني "200 ألف دولار"، وحرمانه من خوض المباريات القادمة على ملعبه.

جاءت هذه القرارات؛ بسبب رفض إدارة سباهان، إزالة تمثال "قاسم سليماني" والشعارات السياسية من ملعبه؛ ما أدى إلى إلغاء مباراته أمام الاتحاد، والتي كانت من المقرر أن تُلعب يوم 2 أكتوبر الماضي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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وفي هذا السياق.. كشف نادي سباهان أصفهان في بيان عبر موقعه الرسمي، عن تقديم طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ضد قرارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووصف الفريق الإيراني، إدعاءات نادي الاتحاد بـ"الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة"، كما اتهم اتحاد الكرة القاري، بارتكاب مخالفات خطيرة في قراراته؛ من خلال رفضه عقد جلسة استماع.

وأشار سباهان، إلى أن "الآسيوي" وافق في البداية على عقد جلسة استماع لمسؤولي النادي، للدفاع عن حقوقهم أمام إدعاءات العميد الاتحادي، قبل أن يتراجع ويصدر القرارات بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد بعد هذه القرارات، رفع رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا، وبفارق 5 نقاط عن القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان.