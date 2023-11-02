قرعة كأس الملك | ديربي بين النصر والشباب .. ومواجهة صعبة للهلال وسهلة للاتحاد

نتائج قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أجريت مساء اليوم الخميس، قرعة دور "ربع النهائي" من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب والتعاون والفيصلي وأبها والخليج، تأهلت إلى ربع نهائي أغلى الكؤوس، بينما ودع "عملاق جدة" الأهلي، المسابقة بشكل رسمي.

والقرعة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات، حسب لوائح المسابقة، وبدون تحديد مستويات للأندية التي تأهلت إلى هذا الدور.

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وفيما يلي.. نتائج قرعة دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين..

* الشباب - النصر.

* أبها - الخليج.

* الفيصلي - الاتحاد.

* الهلال - التعاون.

وتلعب أندية الشباب وأبها والفيصلي والهلال، على أراضيها في دور ربع النهائي؛ بناءً على القرعة، حيث تم اختيار أسماء هذا الرباعي "أولًا".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يحمل لقب آخر نسخة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث فاز على الوحدة بـ"ضربات الجزاء"، في المباراة النهائية.