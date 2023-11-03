أسعار التذاكر الكلاسيكو باهظة .. غضب اتحادي واسع ورد صادم من الشباب

أسعار تذاكر كلاسيكو الاتحاد والشباب يتسبب في أزمة بين جماهير النمور

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عبر محمد عامر رئيس مجالس جماهير نادي الاتحاد، عن عدم رضا جماهير العميد عن أسعار تذاكر مباراة الكلاسيكو أمام الشباب، والتي ستقام على ملعب الأخير بالرياض.

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ويستضيف الشباب نظيره الاتحاد في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال عامر خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "لنادي الشباب الحق في تحديد أسعار تذاكر مباريات فريقه التي ستقام على أرضه، ولكن السعر المطروح لتذاكر الاتحاد المحدد بـ130 ريالًا مبالغ فيه".

وأضاف: "أسعار التذاكر عالية خاصة أنها تقع خلف المرمى، وكنا لا نأمل ذلك، ويجب أن تكون أسعار معقولة، لإظهار المدرجات في الدوري السعودي بأفضل صورة ممكنة، وتجسيد جماهيرية أنديته".

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وعلى الجانب الآخر، أبدى مصدر شبابي رسمي للصحيفة استغرابه من انتقاد أسعار التذاكر، مشددًا على أن إدارة النادي هي من تحدد الأسعار، ولها حق مكتسب في هذا الأمر، وفقًا لما تقرّه اللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، مشيرًا إلى أنها ليست أعلى أسعار في دوري روشن.

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