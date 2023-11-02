"الانضباط أنقذت نجم الاتحاد السابق من الإيقاف عامين بعقوبة مضحكة"

أول تعليق على قرار لجنة الانضباط والأخلاق

وصف القانوني الرياضي خالد الشعلان، عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد النجم المصري طارق حامد، متوسط ميدان نادي ضمك، بـ"المضحكة".

طارق قام بحركة "مشينة" بيده؛ بعد تنفيذة ضربة جزائية، في المباراة التي شهدت خسارة ضمك أمام الخليج، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وبسبب هذه الحركة المشينة.. أعلنت "الانضباط"، مساء الخميس، إيقاف النجم المصري، "مباراتين" في جميع المسابقات، مع تغريمه مبلغ 20 ألف ريال سعودي.

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وكشف الشعلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن مخالفة طارق حامد، تستوجب إيقافه لمدة عامين، وليست مباراتين فقط؛ مثلما أعلنت "الانضباط".

وأشار القانوني الرياضي، إلى أن حامد قام بـ"الاعتداء" على الحرمة الجسدية والمعنوية، بهذه الحركة المشينة.

وسخر خالد الشعلان، من العقوبة المفروضة ضد حامد، بالمقارنة مع إيقاف سلطان الغنام، ظهير أيمن نادي النصر السعودي، لمدة 4 مباريات؛ بسبب كلمات غير مسموعة.

جدير بالذكر أن طارق حامد، قاد نادي الاتحاد؛ للتتويج بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر السعودي، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، قبل الانتقال إلى ضمك.