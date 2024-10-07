أخبار الأهلي اليوم | لجنة الحكام تُراجع اللقطات الجدلية، واعتذار فهد العتيبي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 7 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 7 أكتوبر 2024.

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لجنة الحكام تُراجع اللقطات الجدلية في دوري روشن السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اجتماع سيجمع حكام دوري روشن السعودي مع مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام وفرهاد عبد الله مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث سيتم خلاله مراجعة اللقطات الجدلية التي حدثت في الجولات الـ6 الأولى من الموسم الجاري.

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وأضافت أن الحكام سيخضعون لاختبارات بدنية وأخرى في قانون كرة القدم، ومن لن يجتاز تلك الاختبارات البدنية سيُوقف عن التحكيم.

يُشار إلى أن مباراة الأهلي والهلال الأخيرة في الدوري شهدت جدلًا كبيرًا حول قرارات الحكام.

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