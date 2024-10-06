لم يعد مهددًا بالهبوط .. "قاهر الأهلي" ينذر الاتحاد بقفزة كبرى للجندل في دوري يلو!

الجندل حقق كبرى مفاجآت الموسم..

أحدث فريق الجندل، كبرى مفاجآت الموسم، بإقصاء الأهلي، البطل التاريخي لكأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ32 من البطولة، للمرة الأولى في تاريخ الراقي، بعد الفوز عليه بنتيجة (2-1).

وبعد ترديد نغمة خسارة الأهلي على يد فريق مهدد بالهبوط من دوري يلو للدرجة الأولى، استطاع الجندل أن يخرج من دوامة الخطر، بفوز ثمين خارج أرضه، على الصفا بنتيجة (2-1) في مباراة الجولة السادسة من المسابقة.

وتمكن عبد الله معتوق، الذي أحرز الهدف الأول في مرمى الأهلي بكأس الملك، من التوقيع على هدف انتصار الجندل في الدقيقة 71، بعد تقدم تشيزوم تشارلز للضيوف في الدقيقة 23، ثم تعادل فابيو تيكسيرا للصفا في الدقيقة 53.

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وحقق الجندل انتصاره الثاني في 6 مباريات، ليقفز سبعة مراكز دفعة واحدة، حيث انتقل من المركز السابع عشر، وقبل الأخير، إلى المركز العاشر، برصيد 7 نقاط، ليصبح في منتصف الجدول.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، عن وقوع الجندل في مواجهة نارية جديدة، أمام الاتحاد، حيث يقام اللقاء على ملعب الجوهرة المشعة، في 28 أكتوبر الجاري.